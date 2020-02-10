Турция не намерена отказываться от наблюдательных постов в Идлибе

В турецкой Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявили, что Анкара не намерена отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политсилы Омера Челика.

«Речи о выводе (наших военных. — RT) из наблюдательных постов не идёт. Они самым решительным образом продолжат функционировать», — сказал он.

По его словам, переговоры российских и турецких официальных лиц в Анкаре по поводу обстановки в Идлибе продолжаются.

Ранее сообщалось, что пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате обстрела на севере Идлиба. Данную информацию предоставило Министерство национальной обороны Турции.

Позднее в Турции заявили об ответном ударе после атаки на военных в Идлибе.