Турция не намерена отказываться от наблюдательных постов в Идлибе
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря политсилы Омера Челика.
«Речи о выводе (наших военных. — RT) из наблюдательных постов не идёт. Они самым решительным образом продолжат функционировать», — сказал он.
По его словам, переговоры российских и турецких официальных лиц в Анкаре по поводу обстановки в Идлибе продолжаются.
Ранее сообщалось, что пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате обстрела на севере Идлиба. Данную информацию предоставило Министерство национальной обороны Турции.
Позднее в Турции заявили об ответном ударе после атаки на военных в Идлибе.