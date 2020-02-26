Эрдоган назвал дату и место переговоров по Идлибу

Дата и место встречи по сирийскому Идлибу согласованы, переговоры пройдут 5 марта в Стамбуле. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дата и место встречи по Идлибу согласованы — 5 марта, Стамбул. На данный момент обсуждается формат — с участием двух или четырёх лидеров», — цитирует Anadolu президента.

Эрдоган: Дата и место встречи по Идлибу согласованы – 5 марта Стамбул. На данный момент обсуждается формат участия – с участием 2 или 4 лидеров — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 26, 2020

Как подчеркнул Эрдоган, Турция требует «выполнения всех пунктов сочинских соглашений по Идлибу» и «не отступит от своей позиции».

На вопрос о вероятности проведения «четырёхстороннего саммита» по Сирии ранее ответил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт агентство.

Он отмечал, что план встречи 5 марта лидеров Турции, Франции, Германии и России существует.

Кроме того, обсуждается тема подготовки трёхстороннего саммита лидеров стран — гарантов астанинских соглашений в Иране.

«Для успеха этих встреч необходимо в первую очередь снижение напряжённости на местах... Турция готова к четырёхстороннему саммиту, а когда сформируются предпосылки, можно будет провести и трёхстороннюю встречу. Однако приоритет в двусторонней встрече президентов Турции и России, которая уже согласована», — заявлял министр.

Ранее Эрдоган сообщил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта по ситуации в Идлибе.

Он также отмечал, что намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии.

Эрдоган сравнивал ситуацию в Идлибе с войной.