Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
- Reuters
«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщили, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин проведёт телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии.
В свою очередь, Эрдоган заявлял, что Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов его переговоров с Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожной ситуацию в Идлибе.