Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
  • Reuters

«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин проведёт телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии.

В свою очередь, Эрдоган заявлял, что Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов его переговоров с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожной ситуацию в Идлибе.

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