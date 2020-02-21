Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.

«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин проведёт телефонный разговор с Эрдоганом по ситуации в Сирии.

В свою очередь, Эрдоган заявлял, что Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов его переговоров с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожной ситуацию в Идлибе.