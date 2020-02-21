В Кремле назвали очень тревожной ситуацию в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожным обострение ситуации в сирийском Идлибе.

«Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой сторонами. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что террористические группировки в Идлибе, осуществляющие агрессию в отношении сирийских правительственных войск, должны быть нейтрализованы.

Накануне президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

В МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.