Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

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Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей», — отмечается на сайте.

Путин подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель и Макрон выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обострение ситуации в Идлибе нанесло ущерб договорённостям по Сирии, которые были достигнуты на переговорах в Астане и Сочи.

По его словам, Анкара намерена усилить контакты с Москвой по данному вопросу.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности работать с Турцией по данному вопросу на высшем уровне.

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