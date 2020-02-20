В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
- Reuters
«Мы не можем сказать, что сочинский и астанинский процессы перестали действовать, но мы можем сказать, что им был нанесён ущерб», — заявил глава турецкого МИД.
По его словам, Анкара намерена усилить контакты с Москвой по данному вопросу.
«Мы передали российской стороне наши соображения, в предстоящий период усилим наши контакты», — отметил Чавушоглу.
Он также не исключил встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
17—18 февраля в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Сирии.
В Турции сообщили, что они не дали результата, который бы удовлетворил Анкару. Эрдоган заявил, что военная операция страны в Идлибе — вопрос времени.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности работать с Турцией по данному вопросу на высшем уровне.