В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу

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Обострение ситуации в Идлибе нанесло ущерб договорённостям по Сирии, которые были достигнуты на переговорах в Астане и Сочи, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
  • Reuters

«Мы не можем сказать, что сочинский и астанинский процессы перестали действовать, но мы можем сказать, что им был нанесён ущерб», — заявил глава турецкого МИД.

По его словам, Анкара намерена усилить контакты с Москвой по данному вопросу.

«Мы передали российской стороне наши соображения, в предстоящий период усилим наши контакты», — отметил Чавушоглу.

Он также не исключил встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

17—18 февраля в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Сирии. 

В Турции сообщили, что они не дали результата, который бы удовлетворил Анкару. Эрдоган заявил, что военная операция страны в Идлибе — вопрос времени.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности работать с Турцией по данному вопросу на высшем уровне.

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