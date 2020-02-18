Турция не удовлетворена итогами переговоров с Россией по Сирии
- РИА Новости
«Сначала переговоры прошли у нас, в Анкаре, затем наша делегация ездила в Москву. На данный момент они не дали результата, который бы нас удовлетворил», — цитирует ТАСС Калына.
По его словам, Турция «не заинтересована в ухудшении отношений с Россией из-за Идлиба».
Ранее в МИД России сообщили, что 17—18 февраля российская и турецкая делегации провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве.
Как отметили в ведомстве, стороны подчеркнули приверженность договорённостям по сирийскому урегулированию.