Турция не удовлетворена итогами переговоров с Россией по Сирии

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе пока не дали результата, который бы удовлетворил Анкару. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Сначала переговоры прошли у нас, в Анкаре, затем наша делегация ездила в Москву. На данный момент они не дали результата, который бы нас удовлетворил», — цитирует ТАСС Калына.

По его словам, Турция «не заинтересована в ухудшении отношений с Россией из-за Идлиба».

Ранее в МИД России сообщили, что 17—18 февраля российская и турецкая делегации провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве.

Как отметили в ведомстве, стороны подчеркнули приверженность договорённостям по сирийскому урегулированию.