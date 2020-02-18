МИД России рассказал о переговорах с Турцией по Сирии в Москве

Короткая ссылка
Россия и Турция на консультациях в Москве по Сирии подчеркнули приверженность договорённостям по сирийскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.
МИД России рассказал о переговорах с Турцией по Сирии в Москве
  • РИА Новости

Как указывается, 17—18 февраля спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин в составе российской делегации провели второй раунд переговоров с делегацией Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Турции.

«Было продолжено подробное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договорённостям, предусматривающим меры по снижению напряжённости, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении.

На переговорах отмечалось, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно «только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны».

«Была подчёркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — добавили в МИД России.

Ранее в Анкаре заявляли, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить