МИД России рассказал о переговорах с Турцией по Сирии в Москве

Россия и Турция на консультациях в Москве по Сирии подчеркнули приверженность договорённостям по сирийскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

Как указывается, 17—18 февраля спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин в составе российской делегации провели второй раунд переговоров с делегацией Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Турции.

«Было продолжено подробное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договорённостям, предусматривающим меры по снижению напряжённости, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении.

На переговорах отмечалось, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно «только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны».

«Была подчёркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — добавили в МИД России.

Ранее в Анкаре заявляли, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу.