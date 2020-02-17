Чавушоглу рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу.
Чавушоглу рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
  • Reuters

«Ещё предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией... Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях», — приводят «Известия» слова турецкого министра.

Он отметил, что окончательный ответ относительно договорённостей двух стран по Идлибу станет известен 17 февраля после встрече турецкой и российской делегации в Москве.

Ранее в МИД России рассказали подробности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с Чавушоглу на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить