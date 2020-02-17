Чавушоглу рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу.

«Ещё предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией... Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях», — приводят «Известия» слова турецкого министра.

Он отметил, что окончательный ответ относительно договорённостей двух стран по Идлибу станет известен 17 февраля после встрече турецкой и российской делегации в Москве.

Ранее в МИД России рассказали подробности встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с Чавушоглу на полях конференции по безопасности в Мюнхене.