Рухани призвал Турцию соблюдать договорённости по Сирии

Президент Ирана Хусана Рухани призвал турецкую сторону уважать сочинские договорённости по Сирии. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«На наш взгляд, мы не должны отказываться от сочинских договорённостей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договорённости, которые мы совместно заключили», — цитирует его РИА Новости.

Рухани добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время всех встреч «открыто указывал», что Сирия должна быть единой и что вся сирийская территория должна находиться под контролем правительства САР.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.