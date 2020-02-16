Рухани призвал Турцию соблюдать договорённости по Сирии

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Президент Ирана Хусана Рухани призвал турецкую сторону уважать сочинские договорённости по Сирии. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Рухани призвал Турцию соблюдать договорённости по Сирии
  • Reuters

«На наш взгляд, мы не должны отказываться от сочинских договорённостей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договорённости, которые мы совместно заключили», — цитирует его РИА Новости.

Рухани добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время всех встреч «открыто указывал», что Сирия должна быть единой и что вся сирийская территория должна находиться под контролем правительства САР.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

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