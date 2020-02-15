Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Глава МИД Турции: "Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе"— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 15, 2020
Соответствующее заявление Чавушоглу сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
10 февраля Турция заявила, что пять турецких военных погибли и пять пострадали при обстреле в Идлибе. Позднее турецкая сторона объявила об ответном ударе.
По заявлению Минобороны Турции, была уничтожена 101 цель армии Сирии.