Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Reuters

Об этом сообщает Anadolu. Глава МИД Турции: "Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе" — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 15, 2020 Соответствующее заявление Чавушоглу сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 10 февраля Турция заявила, что пять турецких военных погибли и пять пострадали при обстреле в Идлибе. Позднее турецкая сторона объявила об ответном ударе. По заявлению Минобороны Турции, была уничтожена 101 цель армии Сирии.