В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и России

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В президентском дворце в Анкаре состоялись переговоры делегаций во главе с пресс-секретарём турецкого лидера Ибрагимом Калыном и спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.
В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и России
  • РИА Новости

Об этом информирует Anadolu.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили атаку на наблюдательный пост Турции в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.

Ранее в Турции заявили, что не намерены отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе.

10 февраля Турция заявила, что пять турецких военных погибли и пять пострадали при обстреле в Идлибе. Позднее турецкая сторона объявила об ответном ударе

По заявлению Минобороны Турции, была уничтожена 101 цель армии Сирии

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