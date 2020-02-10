В Анкаре прошли переговоры делегаций Турции и России
- РИА Новости
Об этом информирует Anadolu.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили атаку на наблюдательный пост Турции в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.
Делегации Турции и РФ провели переговоры в Анкаре https://t.co/FBSwVVKjUS#Турция#Россия#Идлибpic.twitter.com/qUanf62Gbq— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 10, 2020
Ранее в Турции заявили, что не намерены отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в Идлибе.
10 февраля Турция заявила, что пять турецких военных погибли и пять пострадали при обстреле в Идлибе. Позднее турецкая сторона объявила об ответном ударе.
По заявлению Минобороны Турции, была уничтожена 101 цель армии Сирии.