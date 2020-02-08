В Турции сообщили о завершении консультаций с Россией по Идлибу

Турецкий телеканал HaberTurk сообщил о завершении в Анкаре консультаций российской и турецкой делегаций по ситуации в сирийском городе Идлиб.

Отмечается, что переговоры проходили в МИД Турции и продлились три часа.

Ранее в МИД России подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу.

В свою очередь турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушголу заявил, что в Турции ожидают прибытия делегации из России для обсуждения ситуации в Идлибе.

4 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

В частности, речь идёт об отмежевании той вооружённой оппозиции, «которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры»*, которая мимикрировала в «Хайят Тахрир аш-Шам».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.