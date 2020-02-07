В Турции ожидают прибытия делегации из России 8 февраля

В Турции ожидают прибытия делегации из России для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушголу.

Как сообщает Anadolu, визит российской делегации намечен на субботу, 8 февраля.

«Мы сделаем всё, что нужно, чтобы остановить катастрофу в Идлибе», — сказал министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне». В частности, речь идёт об отмежевании той вооружённой оппозиции, «которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры»*, которая мимикрировала в «Хайят Тахрир аш-Шам».

Между тем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция не намерена вступать в конфронтацию с союзниками, а также придаёт особое значение дружбе и сотрудничеству с Россией.

Как заявил Чавушоглу, турецкая сторона намерена продолжать сотрудничать с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.