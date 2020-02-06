Турция продолжит сотрудничество с Россией по ситуации в Идлибе
- РИА Новости
Об этом сообщает Anadolu.
«Мы ждём делегацию из России. В случае необходимости лидеры (России и Турции. — RT) соберутся вместе», — сказал он.
Ранее NTV со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что шестеро турецких военнослужащих погибли в результате обстрела в сирийском Идлибе.
В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ нанесла удары по 40 сирийским объектам.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.