Турция продолжит сотрудничество с Россией по ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона намерена продолжить сотрудничество с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает Anadolu.

«Мы ждём делегацию из России. В случае необходимости лидеры (России и Турции. — RT) соберутся вместе», — сказал он.

Ранее NTV со ссылкой на Минобороны Турции сообщил, что шестеро турецких военнослужащих погибли в результате обстрела в сирийском Идлибе.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ нанесла удары по 40 сирийским объектам.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.