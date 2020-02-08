В МИД России подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу

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В МИД России подтвердили, что в ближайшее время российские представители направятся в Анкару для консультаций с турецкой стороной по вопросу эскалации в сирийском Идлибе.
В МИД России подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу
  • РИА Новости

«Действительно, есть договорённость, что в самое ближайшее время наши представители выедут в Анкару, чтобы провести предметные консультации по поводу того, что происходит в идлибской зоне деэскалации», — сказал ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушголу заявил, что в Турции ожидают прибытия делегации из России для обсуждения ситуации в Идлибе.

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