В МИД России подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу
- РИА Новости
«Действительно, есть договорённость, что в самое ближайшее время наши представители выедут в Анкару, чтобы провести предметные консультации по поводу того, что происходит в идлибской зоне деэскалации», — сказал ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушголу заявил, что в Турции ожидают прибытия делегации из России для обсуждения ситуации в Идлибе.