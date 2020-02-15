В МИД России рассказали подробности встречи Лаврова с Чавушоглу

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В МИД России рассказали подробности встречи Лаврова с Чавушоглу
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе «с упором на урегулирование кризиса в Сирии в контексте реализации принятых 17 сентября 2018 года и 22 октября 2019 года в Сочи российско-турецких меморандумов о взаимопонимании».

«В связи с поступившими в адрес посольства России в Турции угрозами турецкая сторона заверила, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представительств и сотрудников», — сообщили в МИД.

Также в ходе встречи обсуждались «отдельные вопросы двусторонних отношений».

Ранее Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.

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