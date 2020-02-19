Лавров заявил о готовности России работать с Турцией по Идлибу

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Москва готова работать с Анкарой по сирийскому Идлибу на высшем уровне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
Лавров заявил о готовности России работать с Турцией по Идлибу
  • РИА Новости

«Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чём договаривались», — сказал глава российского МИД журналистам.

При этом он подчеркнул, что речь идёт о дискуссии не о возвращении к ситуации полуторалетней давности, а о выполнении достигнутых договорённостей.

«Мы готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне», — отметил министр.

17—18 февраля российская и турецкая делегации провели переговоры по Сирии в Москве. 

В Турции заявили, что пока они не дали результата, который бы удовлетворил Анкару. 

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция страны в Идлибе — вопрос времени.

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