Лавров заявил о готовности России работать с Турцией по Идлибу

Москва готова работать с Анкарой по сирийскому Идлибу на высшем уровне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

«Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чём договаривались», — сказал глава российского МИД журналистам.

При этом он подчеркнул, что речь идёт о дискуссии не о возвращении к ситуации полуторалетней давности, а о выполнении достигнутых договорённостей.

«Мы готовы работать на любом уровне, в том числе и на высшем уровне», — отметил министр.

17—18 февраля российская и турецкая делегации провели переговоры по Сирии в Москве.

В Турции заявили, что пока они не дали результата, который бы удовлетворил Анкару.

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция страны в Идлибе — вопрос времени.