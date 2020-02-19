Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

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Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
  • Reuters

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу… операция в Идлибе является лишь вопросом времени», — цитирует главу государства NTV.

По его словам, Турция не оставит Идлиб «режиму Асада» и его сторонникам, передаёт Anadolu.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что 17—18 февраля российская и турецкая делегации провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве. 

Как отмечалось, стороны подчеркнули приверженность договорённостям по Сирии. 

При этом в Турции заявили, что переговоры пока не дали результата, который бы удовлетворил Анкару. 

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