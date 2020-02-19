Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
- Reuters
«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу… операция в Идлибе является лишь вопросом времени», — цитирует главу государства NTV.
По его словам, Турция не оставит Идлиб «режиму Асада» и его сторонникам, передаёт Anadolu.
Эрдоган: Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 19, 2020
Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что 17—18 февраля российская и турецкая делегации провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве.
Как отмечалось, стороны подчеркнули приверженность договорённостям по Сирии.
При этом в Турции заявили, что переговоры пока не дали результата, который бы удовлетворил Анкару.