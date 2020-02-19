Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу… операция в Идлибе является лишь вопросом времени», — цитирует главу государства NTV.

По его словам, Турция не оставит Идлиб «режиму Асада» и его сторонникам, передаёт Anadolu.

Эрдоган: Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 19, 2020

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что 17—18 февраля российская и турецкая делегации провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве.

Как отмечалось, стороны подчеркнули приверженность договорённостям по Сирии.

При этом в Турции заявили, что переговоры пока не дали результата, который бы удовлетворил Анкару.