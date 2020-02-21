В МИД России оценили поддержку Турцией террористов в Идлибе

Поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщили в МИД России.

«20 февраля российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о нескольких массированных атаках с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийской армии в районе идлибской зоны деэскалации, осуществленных террористическими бандформированиями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что действия боевиков поддерживали Вооружённые силы Турции, что в итоге помогло террористам прорвать оборону армии САР.

«Выражаем серьёзную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооружённых сил Турции. Данный инцидент является нарушением российско-турецких договорённостей... рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по технике боевиков на севере Сирии после их атак на сирийские правительственные войска.