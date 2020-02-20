Двое турецких военных погибли и пять ранены в сирийском Идлибе

Минобороны Турции сообщило, что двое турецких военнослужащих погибли и пятеро получили ранения при воздушной атаке в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает Anadolu.

«В результате воздушного нападения на наших военных, находящихся в идлибской зоне с целью обеспечения перемирия, двое наших военных погибли и пять получили ранения», — сообщили в Минобороны Турции.

При этом там отметили, что «в результате ответного огня турецких ВС уничтожены более 50 солдат сирийской армии, два БТР, два пикапа и одна зенитная установка».

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар по технике боевиков на севере Сирии после их атак на сирийские правительственные войска.

Россия призвала турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.