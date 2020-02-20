ВКС России уничтожили технику боевиков на севере Сирии

ВКС России нанесли удар по технике боевиков на севере Сирии после их атак на сирийские правительственные войска.

Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, российские Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Отмечается, что 20 февраля бандформирования осуществили несколько массированных атак на подразделения армии Сирии в направлении Кминас — Найраб.

«Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецких вооружённых сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в сообщении.

Четверо сирийских военных при этом получили ранения.

Отмечается, что сирийские войска при поддержке российской авиации успешно отбили все атаки и уничтожили технику боевиков.

Сообщается, что Россия призывает турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.

Ранее в МИД Турции рассказали об идущих с Россией переговорах по Идлибу.