ВКС России уничтожили технику боевиков на севере Сирии

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ВКС России нанесли удар по технике боевиков на севере Сирии после их атак на сирийские правительственные войска.
ВКС России уничтожили технику боевиков на севере Сирии
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, российские Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Отмечается, что 20 февраля бандформирования осуществили несколько массированных атак на подразделения армии Сирии в направлении Кминас — Найраб.

«Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецких вооружённых сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в сообщении.

Четверо сирийских военных при этом получили ранения.

Отмечается, что сирийские войска при поддержке российской авиации успешно отбили все атаки и уничтожили технику боевиков.

Сообщается, что Россия призывает турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.

Ранее в МИД Турции рассказали об идущих с Россией переговорах по Идлибу.

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