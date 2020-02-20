ВКС России уничтожили технику боевиков на севере Сирии
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, российские Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.
Отмечается, что 20 февраля бандформирования осуществили несколько массированных атак на подразделения армии Сирии в направлении Кминас — Найраб.
«Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецких вооружённых сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в сообщении.
Четверо сирийских военных при этом получили ранения.
Отмечается, что сирийские войска при поддержке российской авиации успешно отбили все атаки и уничтожили технику боевиков.
Сообщается, что Россия призывает турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.
Ранее в МИД Турции рассказали об идущих с Россией переговорах по Идлибу.