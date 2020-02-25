Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе.

«Четырёхсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока ещё не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что Москве и Анкаре как можно скорее нужно разрешить ситуацию в Идлибе.

22 февраля Эрдоган заявил, что намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.