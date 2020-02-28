В Анкаре призвали объявить бесполётную зону над Идлибом

Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполётной зоны над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Об этом он написал в Twitter.

The international community must act to protect civilians and impose a no-fly-zone. The guarantors of the Astana process, Russia and Iran, will lose all their credibility if they fail on their commitment to reduce violence and hostilities in Idlib. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2020

«Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполётной зоны (над Идлибом. — RT). Гаранты астанинского процесса, Россия и Иран, потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе», — заявил Алтун.

Ранее стало известно, что НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

В связи с инцидентом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По данным Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку провести наступательную операцию на позиции войск Сирии.

Как заявили в ведомстве, в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, находившиеся «в боевых порядках террористических формирований».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.