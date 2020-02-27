Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе

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Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
  • Reuters
  • © Abdalrhman Ismail

Об этом на брифинге заявил руководитель центра контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, Турция продолжает поддержку действий незаконных вооружённых формирований в Идлибе в нарушение сочинских договорённостей.

Он сообщил, что 25 февраля в 08:15 мск многоцелевой беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Турции «Анка» в ударном снаряжении вошёл в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу.

«В 8 часов 50 минут мск при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе МААРЗАФ дежурными силами ПВО ВС Сирии беспилотник был уничтожен», — заявил Журавлёв.

Ранее МИД Турции заявил, что на переговорах с Россией турецкая сторона призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума.

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