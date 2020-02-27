Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе

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На переговорах с российской делегацией в Анкаре Турция призвала установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также обеспечить выполнение сочинского меморандума. Об этом сообщил турецкий МИД.
Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
  • Reuters

«На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше», — приводит коммюнике ТАСС.

Кроме того, Анкара призывает не допустить гуманитарной катастрофы и массовой миграции из региона.

Ранее в МИД России выразили сомнение в целесообразности подключения Германии и Франции к переговорам по Сирии.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры по Идлибу пройдут 5 марта в Стамбуле. Он также выразил надежду на проведение двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле при этом сообщили, что речи о двусторонней встрече Эрдогана и Путина 5 марта пока нет.

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