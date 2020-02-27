Турция призвала установить режим прекращения огня в Идлибе
- Reuters
«На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше», — приводит коммюнике ТАСС.
Кроме того, Анкара призывает не допустить гуманитарной катастрофы и массовой миграции из региона.
Ранее в МИД России выразили сомнение в целесообразности подключения Германии и Франции к переговорам по Сирии.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры по Идлибу пройдут 5 марта в Стамбуле. Он также выразил надежду на проведение двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле при этом сообщили, что речи о двусторонней встрече Эрдогана и Путина 5 марта пока нет.