Песков: речи о двусторонних контактах Путина и Эрдогана пока нет

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что речи о двусторонней встрече турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина 5 марта пока не идёт.
Песков: речи о двусторонних контактах Путина и Эрдогана пока нет
  • Reuters

«Сейчас речи не идёт о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идёт согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники ещё дали согласие», — сказал Песков.

Он отметил, что «пока ещё не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа ещё продолжается по дипломатическим каналам».

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе.

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