Песков: речи о двусторонних контактах Путина и Эрдогана пока нет
- Reuters
«Сейчас речи не идёт о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идёт согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники ещё дали согласие», — сказал Песков.
Он отметил, что «пока ещё не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа ещё продолжается по дипломатическим каналам».
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе.