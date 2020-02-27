Захарова оценила идею о подключении ФРГ и Франции к переговорам по САР

Короткая ссылка
Россия не уверена в целесообразности предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подключении Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова оценила идею о подключении ФРГ и Франции к переговорам по САР
  • РИА Новости

Она напомнила, что, «если речь идёт о двусторонних вопросах, они должны решаться в двустороннем формате».

«Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли ли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение, необходимо?» — поинтересовалась Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия готова рассмотреть различные инициативы при условии их необходимости.

«Нужно понять, для чего, какой будет от этого смысл... Что мы получим все от этого, раз у нас прекрасно действуют различные способы решения, в том числе и сложных вопросов», — заключила представитель МИД России.

Ранее Эрдоган заявил, что переговоры по Идлибу пройдут 5 марта в Стамбуле. При этом он отметил, что пока решается вопрос относительно их двустороннего или четырёхстороннего формата.

Он также выразил надежду на проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле при этом сообщили, что речи о двусторонней встрече Эрдогана и Путина 5 марта пока нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить