Захарова оценила идею о подключении ФРГ и Франции к переговорам по САР

Россия не уверена в целесообразности предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подключении Франции и Германии к переговорам по ситуации в сирийском Идлибе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что, «если речь идёт о двусторонних вопросах, они должны решаться в двустороннем формате».

«Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли ли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение, необходимо?» — поинтересовалась Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия готова рассмотреть различные инициативы при условии их необходимости.

«Нужно понять, для чего, какой будет от этого смысл... Что мы получим все от этого, раз у нас прекрасно действуют различные способы решения, в том числе и сложных вопросов», — заключила представитель МИД России.

Ранее Эрдоган заявил, что переговоры по Идлибу пройдут 5 марта в Стамбуле. При этом он отметил, что пока решается вопрос относительно их двустороннего или четырёхстороннего формата.

Он также выразил надежду на проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле при этом сообщили, что речи о двусторонней встрече Эрдогана и Путина 5 марта пока нет.