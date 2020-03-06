Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке

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Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке
  • Reuters

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Таврат — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасеке», — приводит РИА Новости его слова.

Журавлёв отметил, что российские военные полицейские провели патрулирование в Алеппо и Хасеке.

Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по нескольким маршрутам.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

С 15 марта стороны будут проводить совместное патрулирование вдоль трассы военными полициями двух стран.

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