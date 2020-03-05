Лавров назвал договорённости с Турцией по Идлибу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил договорённости, которых достигли российская и турецкая стороны во время переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лавров назвал договорённости с Турцией по Идлибу
  • Reuters

Лавров сообщил, что с 00:01 в идлибской зоне деэскалации начинается режим прекращения огня.

Также он отметил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны двух стран в течение семи дней.

Также с 15 марта стороны договорились проводить совместное патрулирование вдоль трассы военными полициями двух стран.

Ранее Путин заявил, что Россия и Турция согласовали совместный документ, предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе. 

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