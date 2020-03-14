В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
- Reuters
«Состоявшиеся в Анкаре переговоры с турецкими коллегами прошли в конструктивном ключе. Их результаты позволят реализовать все договорённости по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами России и Турции 5 марта с. г. в Москве», — говорится в заявлении, поступившем в RT.
В частности, стороны договорились провести первое совместное патрулирование трассы М4 в воскресенье, 15 марта.
Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию договорённостей по идлибской зоне деэскалации.