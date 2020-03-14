В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

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Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
  • Reuters

«Состоявшиеся в Анкаре переговоры с турецкими коллегами прошли в конструктивном ключе. Их результаты позволят реализовать все договорённости по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами России и Турции 5 марта с. г. в Москве», — говорится в заявлении, поступившем в RT.

В частности, стороны договорились провести первое совместное патрулирование трассы М4 в воскресенье, 15 марта.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию договорённостей по идлибской зоне деэскалации.

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