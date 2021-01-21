Главы Минобороны России и Армении обсудили сотрудничество по Карабаху
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.
«Министры обороны двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, оперативную ситуацию в Нагорном Карабахе, возвращение пленных и заложников, а также ряд вопросов, связанных с поиском пропавших без вести», — говорится в заявлении.
Арутюнян поблагодарил Шойгу за эффективную работу российских миротворцев в Карабахе и помощь в решении вопросов безопасности.
Стороны также затронули последние военно-политические события в регионе.
18 января глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.