Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном. Об этом сообщили в российском МИД.
Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, договорённостей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 года, в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны затронули также ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

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