Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня».

«Российской стороной подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН», — говорится в сообщении.

Ранее экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что новые соглашения России с Кипром и Люксембургом уберут законные способы ухода от налогов.