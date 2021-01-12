Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра
- Reuters
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня».
«Российской стороной подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН», — говорится в сообщении.
Ранее экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что новые соглашения России с Кипром и Люксембургом уберут законные способы ухода от налогов.