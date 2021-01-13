Лавров и глава МИД Армении провели переговоры
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых на московском саммите лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня», — заявили в МИД.
11 января в Москве прошли трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры длились почти четыре часа.
По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.