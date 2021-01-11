Рабочая группа по развитию Карабаха проведёт заседание до 30 января

Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха проведёт первое заседание до 30 января. Об этом говорится в тексте заявления лидеров трёх стран.

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