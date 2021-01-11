Рабочая группа по развитию Карабаха проведёт заседание до 30 января
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По результатам заседания группа сформирует перечень основных направлений работы. В качестве приоритетов будет установлено железнодорожное и автомобильное сообщение.
Также группа определит «иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией».
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Москве.
По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.