Рабочая группа по развитию Карабаха проведёт заседание до 30 января

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Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха проведёт первое заседание до 30 января. Об этом говорится в тексте заявления лидеров трёх стран.
Рабочая группа по развитию Карабаха проведёт заседание до 30 января
  • © Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

По результатам заседания группа сформирует перечень основных направлений работы. В качестве приоритетов будет установлено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Также группа определит «иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией».

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Москве.

По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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