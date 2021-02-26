Президент Армении намерен встретиться с начальником Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян намерен встретиться с начальником Генштаба ВС страны Оником Гаспаряном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Армении.

Уточняется, что дата и время встречи пока неизвестны.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.