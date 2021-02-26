Президент Армении намерен встретиться с начальником Генштаба ВС
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Армении.
Уточняется, что дата и время встречи пока неизвестны.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.