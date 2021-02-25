Армения намерена сотрудничать с Россией в рамках реформирования своих ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона начинает реформирование своих вооружённых сил и намерена сотрудничать в этом вопросе с Россией.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе заседания кабмина.

«Я сегодня намерен подписать решение о формировании рабочей группы во главе с министром обороны для создания концепции и сроков по реформированию вооружённых сил. Я хочу особо подчеркнуть, что в этом направлении мы намерены тесно сотрудничать с основным стратегическим союзником в области безопасности — Россией», — заявил он.

Ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении Тирана Хачатряна.