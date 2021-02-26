Президент Армении провёл встречу с главой Генштаба ВС
- Reuters
«Президент Армен Саркисян посетил Генеральный штаб Вооружённых сил Республики Армения, где встретился с начальником Генштаба Вооружённых сил Оником Гаспаряном», — говорится в пресс-релизе.
Ранее Саркисян обсудил со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном урегулирование внутриполитической ситуации в республике.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.