Президент Армении провёл встречу с главой Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с главой Генштаба Вооружённых сил республики Оником Гаспаряном, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Президент Армен Саркисян посетил Генеральный штаб Вооружённых сил Республики Армения, где встретился с начальником Генштаба Вооружённых сил Оником Гаспаряном», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Саркисян обсудил со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном урегулирование внутриполитической ситуации в республике.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.