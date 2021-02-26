Лидер Армении и спикер парламента обсудили внутриполитическую ситуацию

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Президент Армении Армен Саркисян и спикер парламента страны Арарат Мирзоян в ходе встречи обсудили урегулирование внутриполитической ситуации в республике.
Лидер Армении и спикер парламента обсудили внутриполитическую ситуацию
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

«Собеседники обсудили роль президента и парламента в смягчении текущей внутриполитической ситуации в стране», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Саркисян заявил о намерении встретиться с начальником Генштаба ВС страны Оником Гаспаряном.

Он также рассказал о поиске путей снижения напряжённости и мирного разрешения ситуации в республике.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.

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