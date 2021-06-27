США намерены продолжить работу по «укреплению гражданского общества» в Армении

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Ксения Калинкина
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует продолжить работу по «укреплению гражданского общества» в Армении. Как отмечается в запросе на получение информации от заинтересованных сторон, с которым ознакомился RT, участие организаций гражданского общества в политических процессах в республике должно расширяться.
США намерены продолжить работу по «укреплению гражданского общества» в Армении
  • Протестующие в Ереване
  • AFP
  • © Vano Shlamov

Так, по мнению специалистов USAID, изменение политической среды в стране «влечёт за собой появление не только новых возможностей, но и новых проблем».

В нынешних условиях у организаций гражданского общества есть «уникальная возможность» не только продемонстрировать свою активность «в непростое для Армении время», но и продолжить диалог с правительством республики и внести свой вклад в «выработку и реализацию политики» в стране, считают в USAID.

На этом фоне, как следует из текста документа, США намерены провести в Армении так называемое исследование рынка, чтобы, помимо прочего, определить, какое количество местных организаций заинтересовано в деятельности «по наращиванию потенциала гражданского общества».

Предполагается, что в перечень задач, которые будут поставлены перед подрядчиками, может войти в том числе повышение финансовой устойчивости организаций гражданского общества республики и усиление их организационного потенциала.

«Чтобы использовать силу армянских организаций гражданского общества и продолжать повышать устойчивость сектора, новое направление деятельности в рамках программы будет ориентировано на укрепление финансовой жизнеспособности и организационного потенциала представителей сектора, а также их способности участвовать в более эффективном диалоге с правительством по вопросам государственной политики», — уточняется в тексте.

Ранее сообщалось, что в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила, набрав почти 54% голосов.

Ближайший соперник этой политической силы — блок экс-президента страны Роберта Кочаряна — получил чуть более 21%. Подробнее о ситуации в республике после выборов — в материале RT.

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