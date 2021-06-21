«Важно консолидировать страну»: как итоги парламентских выборов в Армении могут повлиять на политический курс Еревана

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах, набрав почти 54% голосов. Теперь она сформирует правительство страны. Ближайший соперник правящей партии — блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна — получил чуть более 21%. Явка составила 49,4%. По мнению экспертов, относительно низкая явка объясняется усталостью населения от политических баталий последних месяцев. Как отмечают аналитики, сейчас перед политическими силами Армении стоит задача консолидировать страну.

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на внеочередных выборах в парламент республики. Голосование состоялось 20 июня. В выборах участвовали 21 партия и 4 блока. Явка составила 49,4%.

По итогам подсчёта голосов на всех 2008 избирательных участках партия «Гражданский договор» набрала 53,92% голосов. Второе место занял блок экс-президента страны Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04%.

Остальные партии и блоки значительно отстали от лидеров гонки. Так, блок «Честь имею» набрал только 5,23% голосов. В объединение входят Республиканская партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партия «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна.

Парламент Армении

© REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

Партия «Процветающая Армения» получила 3,96%, «Республика» — 3,04%, «Просвещённая Армения» — 1,22%, а «Армянский национальный конгресс» экс-президента страны Левона Тер-Петросяна — 1,54%.

Таким образом, большинство участников кампании не смогли преодолеть проходной барьер — для блоков он был установлен на уровне 7%, для партий — 5%. Голосование проводилось только на территории Армении, за рубежом избирательные участки не открывались.

Согласно избирательному законодательству республики, право сформировать правительство получает партия, получившая по итогам выборов стабильное парламентское большинство — 54% мест в законодательном собрании. При этом если партия или блок набирает менее 54%, но получает большинство по сравнению с другими силами, ей предоставляются дополнительные мандаты для формирования кабмина.

Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко, во время выборов наблюдалась достаточно низкая явка, особенно если учесть, что на протяжении последних месяцев страна находилась в состоянии политической напряжённости. К моменту выборов политическая активность населения уже пошла на спад, считает эксперт.

«Низкая явка связана с психологической усталостью населения от политических перипетий и волнений», — пояснил Михайленко.

«Убедительная победа»

Никол Пашинян поздравил народ Армении с победой партии «Гражданский договор» на выборах.

«Благодарю всех граждан Армении, которые прошли через эти тяжёлые испытания, и мы вновь нашли друг друга как единое целое и теперь восстановим национальное единство», — заявил политик на встрече с членами своей партии в офисе «Гражданского договора».

Пашинян добавил, что скоро стартуют политические консультации «со всеми здоровыми силами», участвовавшими в выборах, чтобы понять «возможности консолидации и национального оздоровления».

«Диктатура закона и права — наш мандат, которые нам дал народ, и мы в кратчайшие сроки реализуем этот мандат», — цитирует Никола Пашиняна «Интерфакс».

Никол Пашинян

Reuters

© Vahram Baghdasaryan/Photolure

До выборов Пашинян заявлял, что его партия получит 60% голосов избирателей. По мнению директора лаборатории анализа международных процессов (ЛАМП) МГИМО МИД России Николая Силаева, вряд ли армянский премьер-министр всерьёз мог верить, что наберёт 60% после поражения Армении в Нагорном Карабахе.

«Однако тот процент, который набрала его партия, — уже хороший результат. Пока ни у кого нет ответа на то, почему, несмотря на все протесты, Пашинян получил большинство. Любая интерпретация будет отражать политические взгляды говорящего, а не настроения избирателей Армении. Возможно, свою роль сыграл не столько рейтинг Пашиняна, сколько антирейтинг Кочаряна», — предположил эксперт.

Александр Михайленко, в свою очередь, отметил, что события в Нагорном Карабахе являются далеко не единственным фактором, влияющим на политические настроения в Армении.

«Надо также отметить, что определённую политическую роль сыграл фактор сотрудничества Армении с Россией, а также визит Пашиняна в Москву», — добавил эксперт.

Отметим, что Москва уже поздравила народ Армении с состоявшимися выборами. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видят, что партия Пашиняна одержала «убедительную победу».

По мнению экспертов, результаты главного соперника правящей партии — блока «Армения» — можно оценить со знаком «плюс».

«С учётом того что блок сформирован недавно, это неплохие итоги. В интересах Армении сейчас, чтобы политические силы совместно искали пути вывода страны из кризиса», — отметил Александр Михайленко.

Похожей точки зрения придерживается и Николай Силаев.

«Блок «Армения» получил хороший результат для оппозиции в постсоветской стране», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом сами оппоненты властей заявили, что не намерены признавать результаты досрочных выборов. Представители блока «Армения» накануне назвали первые итоги голосования «спорными и не внушающими доверия». Оппозиция обратила внимание на «сотни сигналов», которые поступали с избирательных участков, — по мнению противников Пашиняна, речь идёт о «заранее спланированной фальсификации» выборов.

Как сообщил 21 июня один из основателей предвыборного блока Ваге Акопян, политическое объединение не признает итоги голосования и намерено обжаловать их в Конституционном суде страны.

Роберт Кочарян

Reuters

© Vahram Baghdasaryan/Photolure

Ранее глава канцелярии второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян заявил о «вопиющих нарушениях» в преддверии выборов. В качестве одного из примеров он привёл выступление Никола Пашиняна в прямом эфире Facebook-канала в «день молчания» непосредственно перед началом голосования.

Всего во время выборов генеральная прокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях. Представитель ведомства Эдгар Арсенян уточнил, что сейчас готовятся материалы по 150 случаям. Уже возбуждено шесть уголовных дел из-за взяток во время избирательной кампании.

На политическом распутье

Напомним, предпосылкой к проведению в Армении досрочных выборов стал новый виток вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Итогом военных столкновений стала передача ряда территорий Азербайджану.

На этом фоне Армению охватили массовые протесты: оппозиционные силы расценили действия правительства как военное поражение и обвинили премьер-министра в предательстве интересов страны.

Акция протеста в Ереване

© REUTERS/Artem Mikryukov

Так, в феврале 2021 года армянская оппозиция объявила о начале непрекращающихся акций протеста до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдёт в отставку.

Выступили против главы правительства и вооружённые силы республики — армейское руководство потребовало отставки Пашиняна и всего кабмина в связи с решением уволить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении Тирана Хачатряна. В заявлении Генштаба утверждалось, что кабинет министров «не в состоянии принимать адекватные решения» в критической для народа ситуации.

Также по теме «Какие выборы, если народ разделён?»: противники Пашиняна о его предложении провести внеочередное голосование RT поговорил с противниками Никола Пашиняна, которые организовали палаточный лагерь в Ереване. Они заявили, что будут стоять до конца,...

Никол Пашинян назвал требование военных попыткой военного переворота и вслед за Хачатряном уволил руководителя Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. При этом президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить отставку Гаспаряна.

Однако решение об отставке Гаспаряна вступило в силу автоматически согласно основному закону республики.

25 апреля Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра для проведения внеочередных парламентских выборов. При этом во время предвыборной кампании он продолжил исполнять обязанности главы правительства.

По мнению экспертов, сейчас перед Николом Пашиняном стоит выбор — либо пытаться привести в порядок систему госуправления и найти взвешенную политическую программу, либо вступить в конфронтацию с оппозицией. Такую точку зрения высказал Николай Силаев.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Reuters

«Что касается внешнего курса, то не так важно, кто именно будет стоять во главе Армении, поскольку коридор возможностей для любой политики сейчас узок», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Михайленко.

«Политическим силам Армении сейчас необходимо думать о судьбе страны. Если будет вестись такая политика, это позитивно скажется в целом на ситуации в регионе. Сейчас для политического руководства Армении важно консолидировать страну и заниматься её социально-экономическим развитием, а также решать множество вопросов, связанных с Нагорным Карабахом», — подытожил эксперт.