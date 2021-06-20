ГП Армении получила 319 сообщений о нарушениях на парламентских выборах
«Начиная с 08:00 до 20:00 мы получили 319 сообщений. Готовятся материалы по 150 случаям, возбуждено шесть уголовных дел», — приводит РИА Новости заявление представителя ведомства Эдгара Арсеняна.
По его словам, все уголовные дела касаются взяток в ходе избирательной кампании.
Ранее сообщалось, что партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике.