«Крайне важный этап для республики»: чего ожидать от внеочередных парламентских выборов в Армении
- РИА Новости
- © Арам Нерсесян
В воскресенье, 20 июня, в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала более 20 партий и четыре политических блока для участия в голосовании.
Согласно обнародованным 18 июня результатам опроса армянского представительства компании Gallup International Association, в выборах намерены принять участие 51,1% респондентов.
За блок «Армения», который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян, собирались отдать голоса 28,7% опрошенных, за партию «Гражданский договор» во главе с и. о. премьер-министра республики Николом Пашиняном — 25,2%. За ними следует блок «Честь имею» третьего президента страны Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с 10,8% голосов. Партия крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 5,4% и заняла четвёртое место в опросе. Пятой стала партия «Просвещённая Армения» во главе с правозащитником Эдмоном Марукяном (5,2%). За остальные политические силы проголосовали бы менее 3% респондентов.
Как заявил в преддверии выборов президент республики Армен Саркисян, избирательный процесс будет проходить «в сложной, кризисной ситуации» и имеет «решающее значение» для страны.
«Призываю все участвующие в выборах партии и блоки, всех кандидатов в депутаты быть сдержанными и осмотрительными в своих действиях и поведении, призывать к сдержанности также своих соратников и сторонников, проявлять терпимость и уважение, не нарушать границы морали в политических целях», — обратился к согражданам Саркисян.
Кроме того, он потребовал от правоохранительных органов, чтобы те «строго пресекали любые нарушения закона и права, были беспристрастными».
Напомним, что политическая обстановка внутри Армении обострилась после того, как по итогам обострения конфликта в Нагорном Карабахе Ереван взял на себя обязательства передать ряд территорий под контроль Азербайджана.
- Военнослужащий армии Армении на территории Нагорного Карабаха
- Reuters
- © Artem Mikryukov/File
Оппозиционные силы страны расценили это как военное поражение и стали организовывать протесты, обвиняя в случившемся премьер-министра Никола Пашиняна.
В свою очередь, армянские Вооружённые силы потребовали отставки премьер-министра и всего правительства. В заявлении Генштаба утверждалось, что кабинет министров «не в состоянии принимать адекватные решения» в критической для народа ситуации.
Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба как попытку военного переворота, и уволил замглавы, а затем и руководителя Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Однако президент страны отказался утверждать отставку Гаспаряна — в пресс-службе президента пояснили, что документ «в корне противоречит» Конституции страны. После этого в Ереване начались митинги сторонников и противников премьер-министра.
На фоне волнений Пашинян выступил с предложением провести досрочные парламентские выборы, однако оппозиция выступила против, считая, что выборы не могут быть объективными, пока он находится у власти.
25 апреля глава кабмина заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. При этом он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства.
Перед голосованием
Предвыборная кампания в Армении началась 7 июня. Как заявил президент республики, у политических сил страны было больше десяти дней, чтобы «представить те программы и цели, которые они собираются реализовать».
Ушедший в техническую отставку Никол Пашинян во время митинга в Тавушской области заявил, что цель предстоящих парламентских выборов — не привести к власти возглавляемую им политическую силу, а обеспечить власть народу.
«Эти выборы о том, будете ли властью вы. Здесь война элиты и народа. Ясно, что война и послевоенная ситуация были всего лишь поводом. Это стало классовой борьбой», — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, выступая 17 июня в прямом эфире в Facebook, исполняющий обязанности премьера заявил, что на выборах граждане Армении однозначно и безоговорочно скажут, что у страны есть будущее.
В тот же день во время предвыборных дебатов в эфире Общественного телевидения Пашинян выразил уверенность, что его политическая сила выиграет, набрав 60% голосов избирателей. Он также пообещал, что в ходе избирательного процесса не будет массовых беспорядков, сопровождающихся гибелью людей. По словам Пашиняна, правоохранители пресекут любую незаконную активность во время голосования.
Ранее возможность столкновений после выборов не исключил Роберт Кочарян. В интервью российским СМИ он также выразил уверенность в победе своей политической силы и сказал, что обстановка в республике будет зависеть от результатов голосования и того, с каким доверием к этим итогам отнесутся в армянском обществе.
По словам Кочаряна, цель его блока «Армения» — «сбалансировать ветви власти должным образом».
«Сегодня премьер-министр обладает гораздо большими полномочиями, чем обладали президенты до него. Ситуация, на самом деле, ненормальная. И надо восстановить систему сдержек и противовесов», — подчеркнул Кочарян в интервью RT.
Лидер «Армении» также изложил своё видение относительно того, как республика может выстраивать отношения с Россией в случае победы его политической силы. Кочарян считает, что спектр возможного взаимодействия «очень широк», поэтому наращивать взаимовыгодное сотрудничество Ереван и Москва могут по любому направлению, включая экономическую интеграцию и совместные проекты, в том числе инфраструктурные. При этом политик не исключил и открытия второй российской военной базы в республике или расширения уже имеющейся.
В преддверии голосования Кочарян выложил на YouTube-канале видеообращение к народу Армении, назвав день выборов судьбоносным для страны. По его словам, народ республики будет выбирать «между достойным миром и позорным унижением», «благополучной жизнью и безнадёжной бедностью».
- И. о. премьера Армении и руководитель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, а также глава блока «Армения» и второй президент страны Роберт Кочарян
- © Reuters / РИА Новости
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в своей предвыборной программе также затронул вопрос углубления отношений с российской стороной. На митинге 17 июня он заявил о необходимости подписать новое военно-политическое соглашение с РФ.
«Мы — вековые союзники с Россией и не должны медлить с углублением сотрудничества», — приводит его слова информагентство Sputnik Армения.
Как добавил Царукян, чтобы обеспечить безопасность народа республики, необходима её защита армянскими и российскими военными.
«Покажут только выборы»
По словам заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Новикова, внеочередные парламентские выборы в Армении — крайне важный этап для республики, поскольку страна оказалась в тяжелейшем военно-политическом кризисе.
«На фоне сильного недовольства оппозиции действиями нынешней власти избирательный процесс и его итоги могут снять напряжение в обществе или же, наоборот, взбудоражить его ещё больше», — сказал эксперт в беседе с RT.
В свою очередь, профессор РАНХиГС Александр Михайленко заявил, что выборы в армянское Национальное собрание — ключевое событие для страны, поскольку она является парламентской республикой.
«Многие вопросы самого приоритетного порядка решаются армянским парламентом. Именно ведущая сила Национального собрания страны решает, кто будет премьер-министром. Поэтому в республике уделяется такое пристальное внимание предстоящему избирательному процессу», — пояснил аналитик в разговоре с RT.
При этом эксперты сходятся во мнении, что спрогнозировать результаты выборов в Армении не представляется возможным.
«И Никол Пашинян, и Роберт Кочарян являются основными игроками этой гонки. При этом оба уверены, что лидерство будет за их политическими силами. Поэтому какова будет конфигурация политической системы в Армении, покажут только выборы», — отметил Михайленко.
По словам Новикова, если по итогам голосования ни одной политической силе не удастся получить хотя бы 54% или в течение шести дней сформировать коалицию трёх сил, которая наберёт этот процент, то в Армении будет проведён второй тур голосования.
- Горожане на улице Еревана
- Reuters
- © David Mdzinarishvili
При этом аналитики считают, что ситуация после выборов в любом случае будет крайне непростая. «Кто бы ни победил, проигравшая сторона будет оспаривать результаты всеми возможными способами, включая уличные протесты», — уверен Новиков.
По мнению Михайленко, на это указывает в первую очередь «активная, а местами даже агрессивная» предвыборная кампания в республике.
«В воздухе витает довольно непримиримая обстановка. Однако интересам армянского народа наиболее соответствовала бы ситуация, при которой разные политические силы могли бы друг с другом договориться и снизить градус взаимных обвинений. Это важно для целостности армянского общества и для развития страны, в том числе экономического», — заключил эксперт.
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