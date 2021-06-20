«Крайне важный этап для республики»: чего ожидать от внеочередных парламентских выборов в Армении

20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Центризбирком республики зарегистрировал для участия в голосовании более 20 партий и четыре политических блока. Согласно данным опроса, фавориты гонки — блок «Армения», который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян, и партия «Гражданский договор» во главе с и. о. премьер-министра республики Николом Пашиняном. По мнению экспертов, этот избирательный процесс будет крайне важным для Армении, поскольку страна оказалась в тяжелейшем политическом кризисе.

В воскресенье, 20 июня, в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала более 20 партий и четыре политических блока для участия в голосовании.

Согласно обнародованным 18 июня результатам опроса армянского представительства компании Gallup International Association, в выборах намерены принять участие 51,1% респондентов.

За блок «Армения», который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян, собирались отдать голоса 28,7% опрошенных, за партию «Гражданский договор» во главе с и. о. премьер-министра республики Николом Пашиняном — 25,2%. За ними следует блок «Честь имею» третьего президента страны Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с 10,8% голосов. Партия крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 5,4% и заняла четвёртое место в опросе. Пятой стала партия «Просвещённая Армения» во главе с правозащитником Эдмоном Марукяном (5,2%). За остальные политические силы проголосовали бы менее 3% респондентов.

Как заявил в преддверии выборов президент республики Армен Саркисян, избирательный процесс будет проходить «в сложной, кризисной ситуации» и имеет «решающее значение» для страны.

«Призываю все участвующие в выборах партии и блоки, всех кандидатов в депутаты быть сдержанными и осмотрительными в своих действиях и поведении, призывать к сдержанности также своих соратников и сторонников, проявлять терпимость и уважение, не нарушать границы морали в политических целях», — обратился к согражданам Саркисян.

Кроме того, он потребовал от правоохранительных органов, чтобы те «строго пресекали любые нарушения закона и права, были беспристрастными».

Напомним, что политическая обстановка внутри Армении обострилась после того, как по итогам обострения конфликта в Нагорном Карабахе Ереван взял на себя обязательства передать ряд территорий под контроль Азербайджана.

Военнослужащий армии Армении на территории Нагорного Карабаха

Reuters

© Artem Mikryukov/File

Оппозиционные силы страны расценили это как военное поражение и стали организовывать протесты, обвиняя в случившемся премьер-министра Никола Пашиняна.

В свою очередь, армянские Вооружённые силы потребовали отставки премьер-министра и всего правительства. В заявлении Генштаба утверждалось, что кабинет министров «не в состоянии принимать адекватные решения» в критической для народа ситуации.

Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба как попытку военного переворота, и уволил замглавы, а затем и руководителя Генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Однако президент страны отказался утверждать отставку Гаспаряна — в пресс-службе президента пояснили, что документ «в корне противоречит» Конституции страны. После этого в Ереване начались митинги сторонников и противников премьер-министра.

На фоне волнений Пашинян выступил с предложением провести досрочные парламентские выборы, однако оппозиция выступила против, считая, что выборы не могут быть объективными, пока он находится у власти.

25 апреля глава кабмина заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. При этом он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Перед голосованием

Предвыборная кампания в Армении началась 7 июня. Как заявил президент республики, у политических сил страны было больше десяти дней, чтобы «представить те программы и цели, которые они собираются реализовать».

Ушедший в техническую отставку Никол Пашинян во время митинга в Тавушской области заявил, что цель предстоящих парламентских выборов — не привести к власти возглавляемую им политическую силу, а обеспечить власть народу.

«Эти выборы о том, будете ли властью вы. Здесь война элиты и народа. Ясно, что война и послевоенная ситуация были всего лишь поводом. Это стало классовой борьбой», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, выступая 17 июня в прямом эфире в Facebook, исполняющий обязанности премьера заявил, что на выборах граждане Армении однозначно и безоговорочно скажут, что у страны есть будущее.

В тот же день во время предвыборных дебатов в эфире Общественного телевидения Пашинян выразил уверенность, что его политическая сила выиграет, набрав 60% голосов избирателей. Он также пообещал, что в ходе избирательного процесса не будет массовых беспорядков, сопровождающихся гибелью людей. По словам Пашиняна, правоохранители пресекут любую незаконную активность во время голосования.

Ранее возможность столкновений после выборов не исключил Роберт Кочарян. В интервью российским СМИ он также выразил уверенность в победе своей политической силы и сказал, что обстановка в республике будет зависеть от результатов голосования и того, с каким доверием к этим итогам отнесутся в армянском обществе.

По словам Кочаряна, цель его блока «Армения» — «сбалансировать ветви власти должным образом».

«Сегодня премьер-министр обладает гораздо большими полномочиями, чем обладали президенты до него. Ситуация, на самом деле, ненормальная. И надо восстановить систему сдержек и противовесов», — подчеркнул Кочарян в интервью RT.

Лидер «Армении» также изложил своё видение относительно того, как республика может выстраивать отношения с Россией в случае победы его политической силы. Кочарян считает, что спектр возможного взаимодействия «очень широк», поэтому наращивать взаимовыгодное сотрудничество Ереван и Москва могут по любому направлению, включая экономическую интеграцию и совместные проекты, в том числе инфраструктурные. При этом политик не исключил и открытия второй российской военной базы в республике или расширения уже имеющейся.

В преддверии голосования Кочарян выложил на YouTube-канале видеообращение к народу Армении, назвав день выборов судьбоносным для страны. По его словам, народ республики будет выбирать «между достойным миром и позорным унижением», «благополучной жизнью и безнадёжной бедностью».

И. о. премьера Армении и руководитель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, а также глава блока «Армения» и второй президент страны Роберт Кочарян

© Reuters / РИА Новости

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в своей предвыборной программе также затронул вопрос углубления отношений с российской стороной. На митинге 17 июня он заявил о необходимости подписать новое военно-политическое соглашение с РФ.

«Мы — вековые союзники с Россией и не должны медлить с углублением сотрудничества», — приводит его слова информагентство Sputnik Армения.

Как добавил Царукян, чтобы обеспечить безопасность народа республики, необходима её защита армянскими и российскими военными.

«Покажут только выборы»

По словам заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Новикова, внеочередные парламентские выборы в Армении — крайне важный этап для республики, поскольку страна оказалась в тяжелейшем военно-политическом кризисе.

Также по теме «Надёжный контроль»: как запуск российско-турецкого центра может повлиять на урегулирование карабахского конфликта В Азербайджане начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в районе Нагорного Карабаха. В задачи...

«На фоне сильного недовольства оппозиции действиями нынешней власти избирательный процесс и его итоги могут снять напряжение в обществе или же, наоборот, взбудоражить его ещё больше», — сказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, профессор РАНХиГС Александр Михайленко заявил, что выборы в армянское Национальное собрание — ключевое событие для страны, поскольку она является парламентской республикой.

«Многие вопросы самого приоритетного порядка решаются армянским парламентом. Именно ведущая сила Национального собрания страны решает, кто будет премьер-министром. Поэтому в республике уделяется такое пристальное внимание предстоящему избирательному процессу», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

При этом эксперты сходятся во мнении, что спрогнозировать результаты выборов в Армении не представляется возможным.

«И Никол Пашинян, и Роберт Кочарян являются основными игроками этой гонки. При этом оба уверены, что лидерство будет за их политическими силами. Поэтому какова будет конфигурация политической системы в Армении, покажут только выборы», — отметил Михайленко.

По словам Новикова, если по итогам голосования ни одной политической силе не удастся получить хотя бы 54% или в течение шести дней сформировать коалицию трёх сил, которая наберёт этот процент, то в Армении будет проведён второй тур голосования.

Горожане на улице Еревана

Reuters

© David Mdzinarishvili

При этом аналитики считают, что ситуация после выборов в любом случае будет крайне непростая. «Кто бы ни победил, проигравшая сторона будет оспаривать результаты всеми возможными способами, включая уличные протесты», — уверен Новиков.

По мнению Михайленко, на это указывает в первую очередь «активная, а местами даже агрессивная» предвыборная кампания в республике.