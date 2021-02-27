«В корне противоречит Конституции»: президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна, которой потребовал премьер-министр Никол Пашинян. В пресс-службе лидера страны отметили, что президент не защищает какую-либо политическую силу, а также заявили, что вооружённые силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет. Сам Пашинян позже сообщил, что повторно направил президенту требование об отставке Гаспаряна.

Президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить отставку начальника Генштаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна, которой потребовал премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

Там уточнили, что глава республики вернул соответствующий проект указа главе кабмина. Документ был изучен аппаратом президента, а также обсуждён с ведущими юристами и независимыми экспертами, после чего был сделан вывод, что он «в корне противоречит» Конституции страны.

«Ещё раз подчёркиваем, что президент республики не защищает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами», — заявили в администрации.

Вооружённые силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет, подчеркнули в пресс-службе.

По мнению лидера страны, сложившаяся в республике ситуация требует «системных и комплексных решений» и не может быть урегулирована путём частых кадровых перестановок.

«Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что Саркисян провёл новую встречу с Гаспаряном. В администрации президента Армении отказались уточнять подробности прошедших переговоров.

AFP

© Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Напомним, Пашинян принял решение снять с должности Оника Гаспаряна и его первого заместителя после того, как Генеральный штаб на этой неделе опубликовал заявление с требованием отставки премьера и всего правительства. В заявлении, подписанном Гаспаряном и другими членами штаба, говорилось, что кабмин «не способен принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Пашинян назвал данное требование попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться в центре столицы. После этого в Ереване начались митинги сторонников и противников премьер-министра.

При этом поводом для заявления Генштаба послужила ситуация, сложившаяся после интервью Пашиняна, в котором тот заявил, что якобы использовавшиеся в ходе военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». На слова премьера отреагировал первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, назвав заявление Пашиняна «несерьёзным». После этого Хачатрян был уволен, а глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооружённых сил.

Как сообщает РИА Новости, представители оппозиции в Ереване встретили решение президента аплодисментами. Демонстранты собрались у здания парламента, где экс-премьер и бывший министр обороны страны Вазген Манукян сообщил о решении Саркисяна. Участники акции также устроили шествие по улицам города.

Помимо этого, Манукян заявил, что в воскресенье, 28 февраля, политических митингов не будет, вместо них запланирован концерт. По его словам, акции продолжатся в понедельник.

В то же время Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что вновь направил президенту требование об отставке главы Генштаба.

«Вновь направляю в установленном порядке президенту республики прошение об освобождении от должности начальника Генерального штаба, рассчитывая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал Пашинян.

Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Предыдущий разговор министров состоялся 25 февраля. Тогда стороны также обсудили обстановку в республике и работу российских миротворцев.

Напомним, в тот же день президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в республике.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора российский лидер призвал все стороны конфликта к сдержанности.

«Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — говорится в сообщении.