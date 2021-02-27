«В корне противоречит Конституции»: президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба

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Наталия Сергиевская
Президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна, которой потребовал премьер-министр Никол Пашинян. В пресс-службе лидера страны отметили, что президент не защищает какую-либо политическую силу, а также заявили, что вооружённые силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет. Сам Пашинян позже сообщил, что повторно направил президенту требование об отставке Гаспаряна.
«В корне противоречит Конституции»: президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба
  • Reuters
  • © Artem Mikryukov

Президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить отставку начальника Генштаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна, которой потребовал премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

Там уточнили, что глава республики вернул соответствующий проект указа главе кабмина. Документ был изучен аппаратом президента, а также обсуждён с ведущими юристами и независимыми экспертами, после чего был сделан вывод, что он «в корне противоречит» Конституции страны.

«Ещё раз подчёркиваем, что президент республики не защищает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами», — заявили в администрации.

Вооружённые силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет, подчеркнули в пресс-службе.

По мнению лидера страны, сложившаяся в республике ситуация требует «системных и комплексных решений» и не может быть урегулирована путём частых кадровых перестановок.

«Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что Саркисян провёл новую встречу с Гаспаряном. В администрации президента Армении отказались уточнять подробности прошедших переговоров.

  • AFP
  • © Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Напомним, Пашинян принял решение снять с должности Оника Гаспаряна и его первого заместителя после того, как Генеральный штаб на этой неделе опубликовал заявление с требованием отставки премьера и всего правительства. В заявлении, подписанном Гаспаряном и другими членами штаба, говорилось, что кабмин «не способен принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Пашинян назвал данное требование попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться в центре столицы. После этого в Ереване начались митинги сторонников и противников премьер-министра.

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При этом поводом для заявления Генштаба послужила ситуация, сложившаяся после интервью Пашиняна, в котором тот заявил, что якобы использовавшиеся в ходе военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». На слова премьера отреагировал первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, назвав заявление Пашиняна «несерьёзным». После этого Хачатрян был уволен, а глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооружённых сил.

Как сообщает РИА Новости, представители оппозиции в Ереване встретили решение президента аплодисментами. Демонстранты собрались у здания парламента, где экс-премьер и бывший министр обороны страны Вазген Манукян сообщил о решении Саркисяна. Участники акции также устроили шествие по улицам города. 

Помимо этого, Манукян заявил, что в воскресенье, 28 февраля, политических митингов не будет, вместо них запланирован концерт. По его словам, акции продолжатся в понедельник.

В то же время Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что вновь направил президенту требование об отставке главы Генштаба.

«Вновь направляю в установленном порядке президенту республики прошение об освобождении от должности начальника Генерального штаба, рассчитывая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал Пашинян.

Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Предыдущий разговор министров состоялся 25 февраля. Тогда стороны также обсудили обстановку в республике и работу российских миротворцев.

Напомним, в тот же день президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в республике.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора российский лидер призвал все стороны конфликта к сдержанности.

«Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — говорится в сообщении.

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