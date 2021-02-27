«В корне противоречит Конституции»: президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба
- Reuters
- © Artem Mikryukov
Президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить отставку начальника Генштаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна, которой потребовал премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Там уточнили, что глава республики вернул соответствующий проект указа главе кабмина. Документ был изучен аппаратом президента, а также обсуждён с ведущими юристами и независимыми экспертами, после чего был сделан вывод, что он «в корне противоречит» Конституции страны.
«Ещё раз подчёркиваем, что президент республики не защищает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами», — заявили в администрации.
Вооружённые силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет, подчеркнули в пресс-службе.
По мнению лидера страны, сложившаяся в республике ситуация требует «системных и комплексных решений» и не может быть урегулирована путём частых кадровых перестановок.
«Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае», — говорится в заявлении.
Также стало известно, что Саркисян провёл новую встречу с Гаспаряном. В администрации президента Армении отказались уточнять подробности прошедших переговоров.
- AFP
- © Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
Напомним, Пашинян принял решение снять с должности Оника Гаспаряна и его первого заместителя после того, как Генеральный штаб на этой неделе опубликовал заявление с требованием отставки премьера и всего правительства. В заявлении, подписанном Гаспаряном и другими членами штаба, говорилось, что кабмин «не способен принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Пашинян назвал данное требование попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться в центре столицы. После этого в Ереване начались митинги сторонников и противников премьер-министра.
При этом поводом для заявления Генштаба послужила ситуация, сложившаяся после интервью Пашиняна, в котором тот заявил, что якобы использовавшиеся в ходе военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». На слова премьера отреагировал первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, назвав заявление Пашиняна «несерьёзным». После этого Хачатрян был уволен, а глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооружённых сил.
Как сообщает РИА Новости, представители оппозиции в Ереване встретили решение президента аплодисментами. Демонстранты собрались у здания парламента, где экс-премьер и бывший министр обороны страны Вазген Манукян сообщил о решении Саркисяна. Участники акции также устроили шествие по улицам города.
Помимо этого, Манукян заявил, что в воскресенье, 28 февраля, политических митингов не будет, вместо них запланирован концерт. По его словам, акции продолжатся в понедельник.
В то же время Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что вновь направил президенту требование об отставке главы Генштаба.
«Вновь направляю в установленном порядке президенту республики прошение об освобождении от должности начальника Генерального штаба, рассчитывая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал Пашинян.
Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.
«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Предыдущий разговор министров состоялся 25 февраля. Тогда стороны также обсудили обстановку в республике и работу российских миротворцев.
Напомним, в тот же день президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в республике.
Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора российский лидер призвал все стороны конфликта к сдержанности.
«Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — говорится в сообщении.