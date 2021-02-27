Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которого обсуждались ситуация в регионе и двусторонние вопросы, сообщило российское оборонное ведомство.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит сообщение ТАСС.

25 февраля в Ереване сообщили о телефонном разговоре главы МО Армении с Шойгу.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.