Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Армении
- globallookpress.com
«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — приводит сообщение ТАСС.
25 февраля в Ереване сообщили о телефонном разговоре главы МО Армении с Шойгу.
В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.