В Ереване сообщили о телефонном разговоре главы МО Армении с Шойгу
- РИА Новости
«По инициативе российской стороны 25 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян провёл телефонный разговор с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию в Армении», — говорится в заявлении.
Кроме того, обсуждалась тема Карабаха и другие двусторонние вопросы.
25 февраля также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.