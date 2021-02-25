В Ереване сообщили о телефонном разговоре главы МО Армении с Шойгу

Армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян и его российский коллега Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в республике, а также миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Армении.

РИА Новости

«По инициативе российской стороны 25 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян провёл телефонный разговор с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию в Армении», — говорится в заявлении. Кроме того, обсуждалась тема Карабаха и другие двусторонние вопросы. 25 февраля также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.