В Ереване сообщили о телефонном разговоре главы МО Армении с Шойгу

Короткая ссылка
Армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян и его российский коллега Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в республике, а также миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Армении.
В Ереване сообщили о телефонном разговоре главы МО Армении с Шойгу
  • РИА Новости

«По инициативе российской стороны 25 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян провёл телефонный разговор с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию в Армении», — говорится в заявлении.

Кроме того, обсуждалась тема Карабаха и другие двусторонние вопросы.

25 февраля также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить