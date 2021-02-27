Пашинян вновь потребовал увольнения главы Генштаба Армении

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь направил президенту страны Армену Саркисяну требование об отставке главы армянского Генштаба ВС Оника Гаспаряна.
Пашинян вновь потребовал увольнения главы Генштаба Армении
  • Reuters

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вновь направляю в установленном порядке президенту республики прошение об освобождении от должности начальника Генерального штаба, рассчитывая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал Пашинян.

Ранее Саркисян отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить