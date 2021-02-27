Пашинян вновь потребовал увольнения главы Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь направил президенту страны Армену Саркисяну требование об отставке главы армянского Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вновь направляю в установленном порядке президенту республики прошение об освобождении от должности начальника Генерального штаба, рассчитывая, что оно будет подписано в установленном порядке», — написал Пашинян.

Ранее Саркисян отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.