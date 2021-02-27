Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.
Отмечается, что он вернул соответствующие документы премьер-министру страны Николу Пашиняну.
«Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями», — говорится в заявлении.
Уточняется, что проект указа был изучен аппаратом президента Армении и его детально обсудили с ведущими юристами и независимыми экспертами.
«Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции», — отмечается в сообщении.
Ранее Саркисян провёл встречу с Гаспаряном.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.