Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна.

Об этом сообщает пресс-служба Саркисяна.

Отмечается, что он вернул соответствующие документы премьер-министру страны Николу Пашиняну.

«Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями», — говорится в заявлении.

Уточняется, что проект указа был изучен аппаратом президента Армении и его детально обсудили с ведущими юристами и независимыми экспертами.

«Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции», — отмечается в сообщении.

Ранее Саркисян провёл встречу с Гаспаряном.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.