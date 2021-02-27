Президент Армении провёл новую встречу с главой Генштаба страны

Президент Армении Армен Саркисян провёл новую встречу с главой Генштаба Вооружённых сил республики Оником Гаспаряном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника армянского лидера Асмику Петросян.

«Да, встреча состоялась сегодня утром в резиденции президента», — сказала Петросян.

Вместе с этим в администрации президента Армении отказались уточнять подробности прошедших переговоров.

26 февраля Саркисян и Гаспарян также проводили встречу.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.