Президент Армении провёл новую встречу с главой Генштаба страны
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника армянского лидера Асмику Петросян.
«Да, встреча состоялась сегодня утром в резиденции президента», — сказала Петросян.
Вместе с этим в администрации президента Армении отказались уточнять подробности прошедших переговоров.
26 февраля Саркисян и Гаспарян также проводили встречу.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.